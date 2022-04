Rumer Willis (33) steht ihrem Vater bei! Vor wenigen Tagen verkündete Bruce Willis' Familie in einem offiziellen Statement das Karriereende des Schauspielers. Der "Stirb langsam"-Star leidet an der Sprachstörung Aphasie – und wolle sich deshalb aus der Öffentlichkeit zurückziehen. Nach Bekanntwerden dieser Neuigkeit bekam der Familienvater viel Zuspruch von seinen Fans. Auch seine Tochter Rumer unterstützt ihn natürlich: Im Netz postete sie nun ein niedliches Erinnerungsfoto mit ihrem Vater!

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 33-Jährige einen Schnappschuss, auf dem sie im Kindesalter mit ihrem Papa zu sehen ist. Auf dem Bild kuscheln Rumer und Bruce in einem Sessel – und zwinkern mit einem Auge. Das Vater-Tochter-Gespann wirkt dabei total vertraut. Die Fans waren von dieser knuffigen Aufnahme hin und weg. "So süß! Wir alle lieben Bruce und beten für ihn", schrieb nur einer von vielen Followern in der Kommentarspalte unter dem Beitrag.

Bereits vor wenigen Tagen hatte die gebürtige US-Amerikanerin ein paar Throwback-Pics mit ihrem Vater geteilt. Dabei machte sie Bruce eine süße Liebeserklärung – und ließ ihn wissen, wie viel er ihr bedeutet. "Ich liebe dich, Daddy! Bis zum Mond und wieder zurück. Danke, dass du mich gelehrt hast, so albern zu sein. Ich liebe es, mit dir zu lachen", schwärmte Rumer.

Bruce Willis, "Stirb langsam"-Star

Rumer Willis mit ihrem Vater Bruce im März 2013 in Los Angeles

Rumer Willis, Schauspielerin

