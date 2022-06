"Jurassic World Dominion" dürfte echte Jurassic Park Fans richtig melancholisch machen! In den Neunzigern hatten die Dinosaurierfilme ein Millionenpublikum begeistert. In den kultigen Streifen spielten Sam Neill (74), Jeff Goldblum (69) und Laura Dern (55) die Hauptrollen. Im neuen Jurassic World-Teil feiern die Stars von damals nun ihr Comeback – und wie Promiflash exklusiv erfuhr, ist das für ihre jüngeren Co-Stars ein echtes Highlight!

"Oh mein Gott – es war mir so eine Freude mit Sam, Jeff und Laura zusammenzuarbeiten und die Geschichte von 'Jurassic Park' noch einmal an sich vorbeiziehen zu lassen!", schwärmte Bryce Dallas Howard, die die Claire Dearing verkörpert, jetzt im Promiflash-Interview. Die Hollywood-Stars seien exzellente Darsteller, versicherte sie weiter: "Es war die Meisterklasse der Schauspielerei. Es war mir eine unglaubliche Freude, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Wir hatten viel Spaß."

Und nicht nur Bryce ist hin und weg von der Zusammenarbeit. Auch Co-Star Mamoudou Athie (33) schilderte gegenüber Promiflash, sie habe viel Spaß mit Sam, Laura und Co. gehabt. Erfurcht habe sie aber nicht empfunden: "Diese Charaktere, wie sie ans Set gekommen sind mit ihrem Fake-Helicopter, ihre Freundlichkeit und ihr kleines Ego war etwas, das ich sehr zu schätzen gelernt habe."

United Archives GmbH/ Action Press Jeff Goldblum, Sir Richard Attenborough, Laura Dern und Sam Neill in "Jurassic Park"

Getty Images Colin Trevorrow, Mamoudou Athie, DeWanda Wise, Jeff Goldblum und Bryce Dallas Howard im Mai 2022

United Archives GmbH/ Action Press Laura Dern und Sam Neill in "Jurassic Park"

