Würde Karina Wagner (26) ihr Liebesglück noch ein mal in einer Datingshow suchen? Die ehemalige Bachelor-Kandidatin lernte bei Bachelor in Paradise Gustav Masurek (33) kennen – die beiden verliebten sich in der Show und wurden ein Paar. Vor wenigen Wochen erreichte ihre Fans dann aber eine traurige Nachricht: Sie haben sich getrennt. Doch Karina schließt für die Zukunft offenbar nicht aus, die Liebe erneut im TV zu finden!

In einem Q&A auf Instagram fragte ein Follower, ob Karina noch mal an einer Datingshow teilnehmen würde. Aktuell denke sie darüber zwar nicht nach – ausschließen würde die Influencerin diese Option aber nicht. "Weil ich ja weiß, dass es klappen kann und man hat wirklich eine geile Zeit dort, die man so kein zweites Mal erlebt", begründete die Brünette.

Dennoch sei der Gedanke daran momentan noch weit entfernt – scheint so, als müsse die Reality-TV-Bekanntheit die Trennung von Gustav erst noch verarbeiten. "Außerdem müsse es erst mal ein attraktives Format geben", fügte Karina hinzu.

Bachelor in Paradise, RTL Karina Wagner und Gustav Masurek im "Bachelor in Paradise"-Finale

Instagram / valentinakarina Karina Wagner, Influencerin

privat Gustav Masurek und Karina Wagner

