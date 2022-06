Kourtney Kardashian (43) und Travis Barker (46) können kaum genug voneinander bekommen – und daraus machen sie auch in aller Öffentlichkeit kein Geheimnis! Die Schwester von Kim Kardashian (41) und der Blink-182-Drummer tauschen beispielsweise in der Disney+-Show The Kardashians regelmäßig ganz unverblümt heiße Küsse aus. Und auch in den sozialen Medien halten sich die Eheleute nicht zurück. Einige Fans stören sich aber an Kourtney und Travis' Offenherzigkeit...

Das wurde jetzt in der Kommentarspalte eines aktuellen Instagram-Beitrags von Kourtney deutlich. Die 43-Jährige teilte eine Reihe von Schnappschüssen, auf denen sie ein sexy Outfit in Szene setzt. Dazu schrieb sie: "Hi, ja, hier ist Frau Barker, wie kann ich Ihnen helfen?" Ihr Mann Travis nutzte seine Chance und hinterließ der "The Kardashians"-Beauty einen anstößigen Kommentar. "Ich hätte da schon ein paar Ideen", deutete er nämlich an.

Zwar fanden einige Fans des Ehepaares diesen Flirt in aller Öffentlichkeit amüsant – doch andere Supporter zeigten sich daraufhin genervt. "Unanständig", "Ihr beiden solltet damit aufhören" oder auch "Ihr zwei seid echt unverschämt", beschwerten sich beispielsweise drei User auf der Fotoplattform.

Anzeige

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian im Juni 2022

Anzeige

Getty Images Travis Barker und Kourtney Kardashian, Mai 2022

Anzeige

Instagram / travisbarker Travis Barker, US-amerikanischer Musiker

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de