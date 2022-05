Wie tief haben Kourtney Kardashian (43) und Travis Barker (46) für ihre große Hochzeitsfeier in die Tasche gegriffen? Nachdem die Reality-TV-Darstellerin und der Blink-182-Drummer vor mehreren Wochen in Las Vegas probehalber geheiratet hatten, haben sie sich am 15. Mai standesamtlich das Jawort gegeben. Eine Woche später fand die große Trauung im italienischen Portofino statt. Kourtney und Travis haben dafür nicht nur ein ganzes Schloss gemietet, sondern auch ihre ganzen Freunde und Verwandten aus den USA einfliegen lassen. Das hatte seinen Preis...

Laut E! News haben Kourtney und Travis für die Privatflüge ihrer Angehörigen schätzungsweise 880.000 US-Dollar, also umgerechnet 823.000 Euro ausgegeben. Hinzu kommen rund 23.400 Euro für Boote, die zum Transport der Gäste zum Schloss notwendig waren. Die Miete der Location soll sich auf etwa 16.800 Euro belaufen haben. Für die Unterkunft der Gäste im Hotel dürften rund 127.000 Euro angefallen sein. Doch damit nicht genug: Die Kosten für das Essen, eine Cannelloni-Station, Hochzeitstorten, Blumen, Deko und Co. beliefen sich angeblich auf weitere 127.000 Euro. Andrea Bocelli (63) und DJ Cassidy sollen für die musikalische Unterstützung des Events zudem zwischen 514.000 und 748.000 Euro berechnet haben. Weitere Kostenpunkte waren Kourtneys Kleid, der Hochzeitsfotograf und Weddingplanner. Alles zusammen habe demnach schätzungsweise 3,27 Millionen Euro gekostet.

Dennoch muss auch berücksichtigt werden, dass die Hochzeit von Dolce & Gabbana gesponsert wurde. Sowohl Kourtney als auch ihre Gäste erschienen in Roben des italienischen Labels. Zudem ist unklar, inwieweit es weitere Kosten der Trauung übernommen hat.

Backgrid / ActionPress Die Kardashians auf Kourtney Kardashians Hochzeit im Mai 2022

Cobra Team / BACKGRID Kourtney Kardashian und Travis Barker auf ihrer Hochzeit

ActionPress Kris Jenner und Kourtney Kardashian an Kourtneys Hochzeit

