Endlich hat Becki ihr Glück gefunden! In der vergangenen Staffel von Leben leicht gemacht – The Biggest Loser sagte sie ihrem Übergewicht den Kampf an und verlor bis zum Finale über 42 Kilo. Damit landete die Schwimmmeisterin in der Abnehmshow auf Platz vier. Neben einem gesünderen Leben und mehr Selbstbewusstsein wünschte sie sich aber auch einen Partner an ihrer Seite – und auch das scheint jetzt geklappt zu haben: Becki ist vergeben!

Schon bei "Leben leicht gemacht" äußerte die 26-Jährige den Wunsch nach einer Beziehung. Via Instagram teilte die gebürtige Nordrhein-Westfalin nun erfreuliche Neuigkeiten: In einem Clip hält sie die Hand eines unbekannten Mannes und postete dazu zwei Herz-Emojis. Ihre Community freut sich mit Becki. "Alles Liebe für euch!", kommentierten einige ihre Follower den Post.

Im Promiflash-Interview nach dem Finale hatte Becki schon angekündigt, auf die Piste gehen zu wollen. "Zwischendurch waren schon ein paar Dates dabei, aber so richtig hat sich noch nichts ergeben, außer dass ich in der Männerwelt jetzt besser ankomme als vorher", hatte sie nach ihrem Gewichtsverlust festgehalten.

Anzeige

SAT.1 / Julia Feldhagen Becki, "Leben leicht gemacht – The Biggest Loser"-Kandidatin 2022

Anzeige

Instagram / becki_lebenleichtgemacht2022 Becki und ihr Freund im Juni 2022

Anzeige

SAT.1/Julia Feldhagen Becki, "Leben leicht gemacht"-Finalistin, 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de