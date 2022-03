Die Leben leicht gemacht-Kandidaten haben allen Grund zur Freude: Sie haben es nicht nur ins Halbfinale geschafft, sondern werden in der heutigen Folge auch umgestylt. Nach ihrem teilweise sehr beachtlichen Kiloverlust sollen sie einen neuen Look bekommen, um sich in ihrer Haut so richtig wohlzufühlen. So sehen Becki, Benni, Patrick, Fabian, Nick und Yasemin nach ihrem Besuch bei den Fashion- und Beauty-Experten nun aus!

In der aktuellen Folge zeigt zuerst Benni seinen neuen Look – mit einem strahlenden Lächeln im Gesicht. Er lief mit einen schicken Anzug über den Laufsteg. Solch ein Kleidungsstück hatte er zuletzt kurz nach seinem Abitur getragen. "Ich hatte keine Vorstellung, wie ein Anzug bei mir aussieht, deswegen bin ich baff", schwärmte der 32-Jährige. Auch Nick und Becki können ihre Freude über die Veränderung kaum in Worte fassen. "Ich fühle mich einfach schön", erzählte die Schwimmmeisterin völlig begeistert. Sie habe sich erst selbst nicht erkannt.

Patrick gehörte anfangs zu den schwersten Kandidaten der Staffel – heute ist davon kaum noch etwas zu erkennen. Nach einem Gewichtsverlust von 50,3 Kilogramm, einem neuen Haarschnitt und einem neuen Outfit staunte er beim Anblick seines neuen Spiegelbilds ebenfalls: "Dass ich jemals so aussehen werde, habe ich niemals gedacht." Auch sein Zwillingsbruder Fabian ist stolz auf sein neues Erscheinungsbild: "Ich habe mein altes Ich gesehen, wie ich davor war, und das war heftig." Als Letztes zeigte Yasemin ihre Verwandlung – dabei kommen ihr sogar die Tränen: "Der Schweiß und die Tränen haben sich absolut gelohnt."

"Leben leicht gemacht – The Biggest Loser" ab dem 2. Januar 2022 immer sonntags um 17:30 Uhr in SAT.1.

SAT.1 Benni, "Leben leicht gemacht"-Teilnehmer 2022

SAT.1 Nick bei "Leben leicht gemacht" 2022

SAT.1/Julia Feldhagen Becki, "Leben leicht gemacht"-Teilnehmerin

SAT.1 Patrick, "Leben leicht gemacht"-Teilnehmer 2022

SAT.1 Fabian bei "Leben leicht gemacht" 2022

SAT.1 Yasemin bei "Leben leicht gemacht" 2022

