Ist dieses Liebes-Aus jetzt endgültig? Sam Dylan (31) und Rafi Rachek (32) hatten in der Vergangenheit schon so manche Beziehungskrise überwunden – am Ende aber immer wieder zueinandergefunden. Zuletzt wollten der Prince Charming-Star und der ehemalige Bachelor in Paradise-Teilnehmer sogar den nächsten Schritt gehen und starteten einen Aufruf für ein gemeinsames TV-Format, durch das sie Eltern werden wollten. In den vergangenen Wochen wurde es aber ruhig um die beiden, und jetzt ist klar, warum: Rafi und Sam sind getrennt.

"Ich hätte mir gewünscht, diese Worte nie zu schreiben: Doch leider ist Rafi kein Teil meines Lebens mehr. Das macht mich auch besonders traurig, da ich in meinem Leben außer mit meiner Familie noch nie so viel Zeit mit jemandem verbracht habe", schrieb Sam in seiner Instagram-Story und lieferte auch gleich den Grund für die Trennung. "In den letzten Wochen mussten wir leider feststellen, dass wir uns nicht zusammen weiterentwickelt haben, sondern in verschiedene Richtungen", gab er zu verstehen. Allerdings fließe nach dem Liebes-Aus kein böses Blut zwischen den Ex-Partnern. Dafür seien zu viele schöne Erinnerungen vorhanden.

Auch Rafi hat auf seinem Social-Media-Profil bekannt gegeben, dass sich die Wege von ihm und Sam getrennt haben. "Wir haben feststellen müssen, dass unser beider Lebensentwürfe leider nicht so optimal zusammenpassen, wie wir uns das erhofft hatten. Dennoch bleiben wir freundschaftlich weiterhin verbunden", schrieb er und bat seine Fans um Privatsphäre.

Frederic Kern / Future Image / ActionPress Sam Dylan beim Event-Screening des Kinofilms "Morbius" in Berlin

Hauter,Katrin/ ActionPress Die Reality-TV-Stars Rafi Rachek und Sam Dylan

Instagram / rafirachek Rafi Rachek, Ex-Bachelorette-Kandidat

