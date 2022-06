Mohamed Aidi (36) erklärt, warum er erneut ein Flirtabenteuer im TV wagt! Der Personal Trainer gehört zu den Kandidaten von Die Bachelorette – ist der Öffentlichkeit aber schon aus ein paar anderen Datingformaten bekannt. Mo hat schon bei Are You The One? und Mein Date, mein bester Freund & ich sein Glück versucht, wurde aber nicht fündig. Dass er jetzt schon wieder in einem Fernsehformat nach der Liebe sucht, betrachten viele Zuschauer skeptisch. Aber was sagt der Münchner selbst dazu? Promiflash hat nachgehakt.

"Die Bachelorette ist für mich ein ganz anderes Format. Umso mehr freue ich mich auf die Reise und wünsche mir natürlich auch, dass die Bachelorette meinem Typ Frau entspricht, damit ich mich voll und ganz drauf einlassen kann", erzählte der 36-Jährige im Gespräch mit Promiflash. Dass seine TV-Erfahrung bei der Rosenlady Sharon Battiste (30) falsch rüberkommen könnte, hat ihm vorab keine Sorgen bereitet. "Wenn es danach geht, müsste ich auch Angst haben, dass die Bachelorette auf Fame aus ist, weil sie in einem TV-Format nach der Liebe sucht", betonte der Fitnessstudio-Besitzer.

Aber wie steht Mohameds Familie dazu, dass er schon wieder im Fernsehen nach seiner Traumfrau sucht? Musste er sich dafür rechtfertigen? "Nein, ganz und gar nicht. Meine Familie und Freunde wissen ganz genau, dass ich immer ehrlich und real bin – egal ob im Privatleben oder in einer TV-Sendung", schilderte er.

Alle Infos zu "Die Bachelorette" auf RTL+.

TVNOW / Markus Hertrich Mo und Ivana bei "Are You The One?"

RTL/ René Lohse Mo, Bachelorette-Teilnehmer

RTL / René Lohse Mo, Kandidat bei "Die Bachelorette" 2022

