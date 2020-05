Steht etwa schon das erste Traumpaar in den Are You The One?-Startlöchern? Heute ging das neue RTL-Kuppelformat mit einer Doppelfolge an den Start. Dabei musste auch schon das erste Zweiergespann in die sogenannte "Match Box" – ein Raum, in dem man testen lassen kann, ob man eines der zehn von Experten festgelegten "Perfect Matches" ist. Die ersten beiden TV-Singles, die auf ihre Kompatibilität in Sachen Liebe getestet wurden, sind Ivana Rujevic und Mohamed Aidi (34).

Mo konnte heute bei der Bogenschieß-Challenge ein Date mit der gelernten Krankenschwester an Land ziehen. Zusammen mit René (29) und Laura Morante (29) ging es erst zum gemeinsamen Abseilen, und dann durften beide Pärchen etwas Zweisamkeit bei einem Picknick genießen. Die zurückgebliebenen Kandidaten wählten in der Zwischenzeit Mo und Ivana aus und schickten die beiden nach ihrer Rückkehr in die "Match Box". Das Box-Ergebnis besagte aber schließlich, dass die beiden laut der zuständigen Experten kein "Perfect Match" sind.

Die zwei nahmen das Ergebnis recht gelassen, sie schlugen die Hände ein und umarmten sich. "Jetzt ist es nur noch spannender, wer es wirklich ist", offenbarte Ivana nach der Match-Verkündung mit einem Lächeln im Gesicht.

Alle Infos zu "Are You The One?" auf TVNOW.

Anzeige

TVNOW / Markus Hertrich Mo und Ivana bei "Are You The One?"

Anzeige

TVNOW / Markus Hertrich Die Jungs beim "Are You The One?"-Bogenschießen

Anzeige

TVNOW / Markus Hertrich Die Jungs beim "Are You The One?"-Bogenschießen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de