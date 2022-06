Sophie Dräger war in diesem Jahr ein Teil von Heidi Klums (49) beliebter Castingshow Germany's next Topmodel. Im Kampf um den begehrten Titel schaffte es die Studentin aus Harsewinkel auf den neunten Platz. Das TV-Format verließ die TikTokerin aber nicht nur mit einer gut gefüllten Modelmappe und zahlreichen neuen Erinnerung, sondern auch mit einer neuen Haarfarbe: Beim Umstyling verpasste Heidi der Blondine nämlich eine dunkle Mähne. Aber bleibt Sophie dieser Haarfarbe auch nach GNTM treu?

Im Rahmen eines Instagram-Q&As wurde Sophie jetzt nach ihren Plänen in Sachen Frisur gefragt – und daraufhin kam sie auch auf ihre Haarfarbe zu sprechen: Die Influencerin hat sich offenbar an ihrer Umstyling-Frisur sattgesehen und möchte ihre Mähne deshalb in Zukunft erneut umfärben. "Ich habe mich schon mit meinem Friseur beraten und wir planen eine lange Reise in Richtung Blond", erklärte sie ihr Vorhaben.

Damit ist Sophie aber nicht die einzige Kandidatin der 17. Staffel, die direkt nach dem Ende der Show eine haarige Veränderung wagt! Auch die Gewinnerin Lou-Anne (19) stattete ihrem Friseur schon kurz nach dem Finale einen Besuch ab: Die Österreicherin entschied sich für einen raspelkurzen Haarschnitt in Hellblond.

Anzeige

Instagram / sophiieclara Die GNTM-Kandidatin Sophie im Dezember 2021

Anzeige

Instagram / sophie.gntm22.official Sophie, GNTM-Kandidatin 2022

Anzeige

Instagram / sophie.gntm22.official Sophie Dräger, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de