Nach GNTM: So krass hat sich Sophie Drägers Leben verändert!

Wie geht es Sophie Dräger einige Monate nach dem Ende ihrer Germany's next Topmodel-Staffel? Die Studentin aus Harsewinkel hat sich in diesem Jahr in Heidi Klums (49) beliebter Castingshow zahlreichen Challenges gestellt – und damit superviele Fans von sich begeistert. Letztendlich reichte es für die Kandidatin jedoch nicht zum Sieg. Im Promiflash-Interview betonte Sophie jetzt, dass sich ihr Leben nach GNTM trotzdem total verändert habe!

"Im Vergleich dazu, wie ich mein Leben vorher gelebt habe, hat sich mein Alltag komplett verändert", berichtete Sophie bei der Kilian-Kerner-Show im Rahmen der Berlin Fashion Week gegenüber Promiflash. Sie freue es vor allem, dass auch immer wieder spontane Termine und Events anstehen. "Dadurch lebe ich gerade total im Moment und das genieße ich", schwärmte die Influencerin.

Zusätzlich hat Sophie jetzt auf einmal eine riesengroße Community in den sozialen Medien. Konnte die Beauty das denn inzwischen realisieren? "Ich würde schon sagen, dass ich mich daran gewöhnt habe. Ich habe mich auch daran gewöhnt, erkannt zu werden. Aber trotzdem ist es dann manchmal krass, was das für ein Ausmaß angenommen hat", erklärte sie.

Instagram / sophie.gntm22.official Sophie, GNTM-Kandidatin 2022

Instagram / sophie.gntm22.official Sophie Dräger, ehemalige GNTM-Kandidatin

Instagram / sophiieclara Die GNTM-Kandidatin Sophie im Dezember 2021

