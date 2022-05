Für Lou-Anne (19) begann am vergangenen Donnerstag ein ganz besonderer Abschnitt in ihrem Leben! Die Österreicherin kämpfte gemeinsam mit ihrer Mutter Martina (50), Luca (20), Anita (21) und Noëlla im großen Germany's next Topmodel-Finale um den Sieg – und konnte sich letztendlich gegen ihre vier Mitstreiterinnen durchsetzen. Jetzt gönnte sich die frisch gekürte GNTM-Siegerin einen Besuch beim Friseur: Lou-Anne ließ sich ihre Haare abrasieren!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte Lou-Anne jetzt ein Video, in dem sie ihre Community an der haarigen Veränderung teilhaben lässt: In dem Clip sitzt die 19-Jährige rund eine Stunde beim Friseur, um sich die Haare zunächst raspelkurz scheren und daraufhin blondieren zu lassen. Das Endergebnis präsentierte die Influencerin dann in einem weiteren Clip, in dem sie vor dem Spiegel posiert.

Lou-Anne scheint mit dem Ergebnis so richtig zufrieden zu sein! In dem zweiten Clip posiert die Beauty nämlich total stolz für die Kamera. Und auch die Fans des Models sind begeistert. "Endlich sind sie wieder kurz, steht dir mega!", kommentierte beispielsweise ein Supporter.

ProSieben/Willi Weber Heidi Klum und Lou-Anne im GNTM-Finale 2022

Instagram / lou.gntm22.official Lou-Anne im Mai 2022

ProSieben/Willi Weber Lou-Anne im "Germany's next Topmodel"-Finale 2022

