Tausende Follower: Würde GNTM-Girl Sophie einen Fan daten?

Sophie Dräger ist nach Germany's next Topmodel in den sozialen Medien total beliebt! Die Studentin aus Harsewinkel kann sich nach ihrer Teilnahme bei Heidi Klums (49) Castingshow nämlich an einer riesengroßen Fangemeinde erfreuen: Auf Instagram folgen der Beauty rund 110.000 Bewunderer – und auf TikTok sind es sogar über 435.000 Abonnenten. Natürlich interagiert sie im Netz auch immer wieder mit ihren Supportern. Aber wäre Sophie auch bereit, einen ihrer Fans zu daten? Promiflash hat bei der Influencerin nachgefragt...

Am Rande der Kilian-Kerner-Show bei der Fashion Week in Berlin sprach Sophie im Promiflash-Interview über das Verhältnis zu ihren Fans. Würde sie sich denn auch auf ein Date mit einem Bewunderer einlassen? "Schwierige Frage, aber ich würde jetzt eigentlich nicht konkret Nein sagen", betonte das Model. Ganz abgeneigt ist die ehemalige GNTM-Kandidatin also wohl nicht.

Allerdings bekomme Sophie nicht allzu viele Dating-Anfragen und Liebesbekundungen von ihren männlichen Fans. "Bestimmt hat sich der eine oder andere Mann gemeldet. Aber ich glaube, die jungen Mädchen überwiegen total, deswegen nehme ich das gar nicht so wahr", berichtete sie.

Anzeige

Instagram / sophie.gntm22.official Sophie, GNTM-Kandidatin 2022

Anzeige

Instagram / sophie.gntm22.official Die "Germany's next Topmodel"-Kandidatin Sophie Dräger

Anzeige

Instagram / sophie.gntm22.official Sophie Dräger im April 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de