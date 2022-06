Die 17. Staffel der beliebten Castingshow Germany's next Topmodel ist zu Ende! Die Chefjurorin Heidi Klum (49) hat auch in diesem Jahr wieder zahlreichen talentierten Nachwuchsmodels zum Erfolg verholfen. Aber die Schützlinge der Modelmama sind nicht nur bei Shootings und auf dem Laufsteg gefragt – auch in den sozialen Medien sind die GNTM-Girls zu kleinen Stars geworden. Eine Kandidatin hat jedoch mit Abstand die meisten Follower auf Social Media – und es ist nicht die Siegerin!

Vanessa, die von Heidi beim Umstyling einen grünen Bob verpasst bekommen hat, konnte die meisten Fans von sich begeistern: Der Azubine folgen auf Instagram sage und schreibe 162.000 User. Aber auch die Zweitplatzierte Luca (20) ist im Netz heiß begehrt – immerhin haben 120.000 Supporter den Content des Nachwuchsmodels abonniert. Die Backstage-Moderatorin Sophie und die Gewinnerin Lou-Anne (19) zählen mit 112.000 und 105.000 Insta-Fans ebenfalls zu den Social-Media-Stars der Staffel.

Aber auch die anderen GNTM-Kandidatinnen sind im Netz erfolgreich! Die Halb-Brasilianerin Juliana hat inzwischen beispielsweise satte 96.300 Follower – und auch die Finalistin Anita (21) konnte 80.600 Social-Media-Fans sammeln. Paulina (32), Martina (51), Lieselotte, Viola und Inka (20) haben zum Beispiel jeweils rund 50.000 Abonnenten.

Die Followerzahlen der GNTM-Kandidatinnen im Überblick:

Vanessa – 162.000

Luca – 120.000

Sophie – 112.000

Lou-Anne – 105.000

Juliana – 96.300

Anita – 80.600

Inka – 58.400

Lieselotte – 56.900

Viola – 52.800

Martina – 51.300

Paulina – 51.100

Amaya – 46.300

Vivien – 42.200

Noëlla – 40.100

Barbara – 39.800

Lena – 24.500

Anzeige

Instagram/ vanessa.gntm22.official Vanessa Kunz, GNTM-Kandidatin

Anzeige

ProSieben/Willi Weber Heidi Klum und Lou-Anne im GNTM-Finale 2022

Anzeige

ProSieben / Sven Doornkaat Heidi Klum mit den besten zehn GNTM-Kandidatinnen

ProSieben/Willi Weber Heidi Klum und ihre Kandidatinnen beim Finale von "Germany's next Topmodel" 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de