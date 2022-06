Das haben Serkan Yavuz (29) und Samira Klampfl (28) sich beim Namen ihrer Tochter gedacht! Die einstigen Kuppelshow-Stars haben sich vergangenes Jahr bei Bachelor in Paradise ineinander verliebt – und sind kurz darauf schwanger geworden. Inzwischen sind die beiden Influencer stolze Eltern einer Tochter, der sie den außergewöhnlichen Namen Noya Skye Sya gegeben haben. Doch der Name von Serkan und Samiras Baby klingt nicht nur schön, sondern hat auch eine besondere Bedeutung...

In ihrem gemeinsamen Podcast "Serkan & Samira in Paradise" erklärte die frisch gebackene Mami jetzt: "Nova bedeutet die Neue oder der helle Stern. Dann haben wir natürlich Skye im Sinne von himmlisch, das Paradies – weil da haben wir uns kennengelernt." Weiter verriet Samira: "Und Sya heißt so viel wie der Sommer und ich bin ja ein absoluter Sommermensch, das ist ja meine größte Liebe. Und so hat sich dieser Name herauskristallisiert und ich finde den richtig toll!" Abschließend fasste Serkan die Bedeutung noch mal zusammen: "Der paradiesische, helle Stern im Sommer."

Neben einem schönen Klang und dem poetischen Hintergrund war Serkan und Samira bei der Namensgebung noch ein weiterer Punkt wichtig: "Wir wollten auf jeden Fall was Kurzes haben, was man nicht gut abkürzen kann und wo man nichts draus machen kann sozusagen", erklärte die Beauty. Deshalb sei ihr Rufname Nova auch nur zweisilbig.

