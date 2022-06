Machine Gun Kelly (32) und Megan Fox (36) ziehen mal wieder alle Blicke auf sich. Immer wieder begeistert das Paar mit seinen ausgefallenen Outfits. So erschien die dunkelhaarige Beauty zu einem Event im vergangenen Mai beispielsweise in einem eng anliegenden Kleid, das ihr Dekolleté perfekt in Szene setzte. Bei der Premiere ihres Dramas "Taurus" schmissen sich MGK und Megan erneut ordentlich in Schale.

Am vergangenen Donnerstag besuchte das Paar das Tribeca-Film-Festival in New York City, wo ihr gemeinsamer Film gezeigt wurde. Während sich der 32-Jährige für einen weißen Glitzeranzug entschied, zog seine Begleitung mit ihrem Kleid aus rotem Lack alle Blicke auf sich. Gemeinsam posierten die Schauspielerin und ihr Liebster für die Fotografen und der Rapper ließ sich auch mit seinen Co-Stars wie Maddie Hasson (27) oder Naomi Wild ablichten. Im Rahmen der Filmpremiere fand zudem auch ein Gespräch mit den beiden auf einer Bühne statt, bei dem sich MGK und Megan auch bestens zu amüsieren schienen.

Von einigen Paparazzi wurden die beiden Turteltauben darüber hinaus vor und nach dem Event abgelichtet. Während der "Twin Flames"-Interpret und seine Begleitung darauf warteten, über den roten Teppich zu laufen, turtelten sie wild herum und küssten sich innig. Nach der Filmpremiere wurde das Duo außerdem Hand in Hand auf dem Weg zu einem Luxus-Italiener in der Upper West Side gesehen.

Getty Images Machine Gun Kelly und Megan Fox beim Tribeca Filmfestival 2022

ZapatA/MEGA Machine Gun Kelly und Megan Fox

ZapatA/MEGA Machine Gun Kelly und Megan Fox im Juni 2022

