Wow, was für ein Anblick! Megan Fox (35) und ihr Verlobter Machine Gun Kelly (32) sorgen bei jedem Red-Carpet-Auftritt für viel Aufsehen und Schlagzeilen. Erst kürzlich waren die beiden bei den Daily Front Row’s Fashion Awards im April turtelnd auf dem roten Teppich zu sehen. Das Paar ist besonders für seine abgestimmten Outfits bekannt – wie auch jetzt: Bei einem Event begeisterten Megan und MGK mit ihren ziemlich schicken Looks.

Bei der Premiere ihres gemeinsamen Films "Good Mourning" trug die Transformers-Darstellerin ein pinkfarbenes, glitzerndes Kleid mit einem Schlitz am Oberschenkel. Doch besonders das üppige Dekolleté der Schauspielerin stach hervor. Aber auch der Rapper überzeugte mit seinem Outfit: Zu einem pinkfarbenen Anzug mit Rosenmuster kombinierte der "my ex’s best friend"-Interpret zweifarbige Schuhe in Schwarz und Weiß.

Doch das war noch lange nicht alles. Während die Schauspielerin ihre Haare zu glamourösen Wasserwellen trug, fiel ihr Partner mit pinkfarbenen Strähnen auf. Das ist jedoch nicht das erste Mal, dass der 32-Jährige zur Haarfarbe greift – bereits im März hatte er sich seine ganzen Haare hellrosa färben lassen.

