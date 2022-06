Prinz Harry (37) kann einen kleinen juristischen Erfolg verbuchen! 2020 legten er und seine Frau Herzogin Meghan (40) ihre royalen Pflichten nieder und zogen daraufhin mit ihrem Sohn Archie Harrison (3) in die USA. In einem pikanten Interview mit Oprah Winfrey (68) packte der Duke nicht nur über seine Familie aus, sondern erhob auch gegen die Presse heftige Anschuldigungen. Im Februar verklagte er schließlich einen britischen Verlag – und bekam vor Gericht nun recht!

Harry reichte eine Verleumdungsklage gegen Associated Newspapers Limited, dem Herausgeber von "Mail on Sunday" ein. In der Berichterstattung des Boulevardmagazins sei er in einem Streit mit dem Innenministerium zwecks einiger Sicherheitsfragen fälschlicherweise als "lügender, spinnender Manipulator" bezeichnet worden. Diese Berichte hätten den 36-Jährigen nicht nur gekränkt, sondern hätten zudem auch seinen Ruf geschädigt. Wie Daily Telegraph berichtete, gab der High Court in London dem Bruder von Prinz William (39) diesbezüglich recht – er sei zu Unrecht beschuldigt worden, die Öffentlichkeit zu belügen.

Ein offizielles Urteil steht allerdings noch aus – vermutlich wird die Jury in den nächsten Wochen eine Entscheidung fällen. Die Verteidigung des Verlages erklärte im Übrigen am Court, dass Harry in den Artikeln niemals als Lügner bezeichnet worden war.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry, Juni 2022

Getty Images Prinz Harry im April 2022

Getty Images Prinz Harry im April 2019

