Der Kardashian-Clan wächst und wächst. Familienoberhaupt Kris Jenner (66) ist mittlerweile stolze Großmutter von elf Enkelkindern. Anfang des Jahres bekam Kylie Jenner (24) ihr zweites Kind. Ihre Schwester Kendall Jenner (26) dagegen betont immer, dass sie es liebt, Tante zu sein. Das Model ist die einzige unter ihren Geschwistern, die noch kein eigenes Kind hat. Und das schien auch vorerst so zu bleiben, wie sie in einem Gespräch mit ihrer Mutter verriet. Doch jetzt änderte sie ihre Meinung: Kendall ist bereit für ein Baby!

In der neuen Folge von The Kardashians ging Kendall mit ihrer Schwester Khloé Kardashian (37) einkaufen, um ein Babygeschenk für ihre Schwester Kylie Jenner zu kaufen. Kylie war zum Zeitpunkt der Dreharbeiten nämlich noch schwanger. Das Model sei "so aufgeregt, wieder Tante zu werden". Während der Shoppingtour schwärmte die 26-Jährige: "Oh mein Gott, in einem Babyladen zu sein, fühlt sich für mich zur Zeit echt an. Es ist, als ob der Tag für mich kommen würde."

In der vergangenen Episode führte Kendall ein ernstes Gespräch mit ihrer Mutter. "Ich muss noch eine Menge herausfinden, bevor ich ein Kind in meinem Leben willkommen heißen kann", gab sie ihrer Mutter zu verstehen. Herausgefunden hat sie vor allem eins: Mit ihrem Freund Devin Booker (25) führt sie seit zwei Jahren eine glückliche Beziehung.

Anzeige

Instagram / kendalljenner Die Familie Kardashian samt Nachwuchs 2019

Anzeige

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner mit ihrer Nichte Stormi im Februar 2021

Anzeige

Instagram / dbook Devin Booker und Kendall Jenner im November 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de