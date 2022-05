Sie lässt sich noch Zeit. Der Jenner-Kardashian-Clan wächst immer weiter. Die Frauen der Familie haben fast alle schon Nachwuchs bekommen. Kourtney Kardashian (43) hat drei Kinder mit ihrem Ex Scott Disick (39), während Kim Kardashian (41) vier mit Kanye West (44) hat. Khloé Kardashian (37) ist Mutter eines Kindes, das sie mit ihrem Ex Tristan Thompson (31) hat und Kylie Jenner (24) hat zwei Kinder mit ihrem Partner Travis Scott (31). Aber eine fehlt im Bunde: Kendall Jenner (26) – und das hat auch einen Grund.

In ihrer Show The Kardashians kam ein Gespräch zwischen Kris Jenner (66) und Kendall auf das Thema Enkelkinder. Kendall fühlte sich sofort "unwohl", als die Angelegenheit vor der Kamera angesprochen wurde. "Du sagst mir immer: 'Du wirst nicht jünger', aber weißt du was, Mom? Es geht um mein Leben", erwiderte Kendall. "Ich weiß nicht, ob ich schon so weit bin", gestand sie anschließend. Sie müsse noch eine Menge herausfinden, bevor sie ein Kind in ihrem Leben willkommen heißen könne, erklärte die 26-Jährige. "Ich genieße noch immer mein eigenes Leben, und das ist im Moment ganz okay für mich."

Die Beauty ist seit zwei Jahren mit ihrem Freund Devin Booker (25) zusammen – daher hoffte Kris auf eine weitere Möglichkeit für ein Enkelkind. Doch für Kendall scheint das vorerst nicht infrage zu kommen. Daher beendete sie das Gespräch und verließ den Raum.

Getty Images Khloé, Kylie, Kris, Kourtney, Kim und Kendall in 2011

Getty Images Kendall Jenner, Model

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner und Devin Booker im Oktober 2021

