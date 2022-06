Diese Hochzeit schien ein richtiger Traum gewesen zu sein! Am Donnerstag gaben sich Britney Spears (40) und ihr Liebster Sam Asghari (28) in einer romantischen Zeremonie das Jawort. Unter den Gästen befanden sich auch viele Promis – unter anderem durften Selena Gomez (29) oder Donatella Versace (67) Teil der Hochzeit sein. Auch Paris Hilton (41) war vor Ort: Nun schwärmte sie von Britneys toller Hochzeit!

Am Freitag meldete sich das It-Girl mit einer kurzen Folge seines Podcasts "This is Paris" bei den Fans. "Ich werde nicht ins Detail gehen, denn es war der Abend der Brautprinzessin, und das ist ihre Geschichte, die sie erzählen muss", stellte das Model vorab klar. Dennoch teaserte sie an: Die Hochzeit war ein voller Erfolg! "Sie sah umwerfend aus und es hat mich so glücklich gemacht, dass sie ihr Märchen gefunden hat, sie sind ein wunderschönes Paar und strahlen einfach. Es hat mir wirklich das Herz erwärmt, sie so glücklich und frei zu sehen", schwärmte Paris.

Auf ihrem Instagram-Account teilte die 41-Jährige schon einige Schnappschüsse von der Feier. Darauf ist auch Paris' Outfit zu sehen: Sie entschied sich für ein langes, schwarzes Glitzerkleid mit einem Schlitz am Bein. Auch ihre Mutter Kathy (63) erschien in einem schwarzen Kleid.

Instagram / britneyspears Britney Spears und Sam Asghari, Mai 2022

APEX / MEGA Paris Hilton bei Britneys Hochzeit

APEX / MEGA Kathy Hilton bei Britneys Hochzeit

