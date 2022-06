Bei Jakub (26) und Kate Merlan (35) kehrt einfach keine Ruhe ein. Zuletzt stritten sich die beiden Reality-TV-Stars aufs Härteste: Unter anderem tauchte ein Foto der Beauty auf, auf dem sie Rafi Rachek (32), der damals noch mit Sam Dylan (31) zusammen war, einen Schmatzer gibt. Eigentlich haben Jakub und Kate das Kriegsbeil wieder begraben können, doch nun ist der Fußballer erneut enttäuscht von seiner Frau: Kate hat ihn vergangenen Abend einfach durch Rafi ersetzt!

In seiner Instagram-Story machte der Temptation Island V.I.P.-Kandidat seinem Ärger Luft. "Ich habe gestern Kate Rosen mitgebracht und so weit wieder alles geklärt, wir wollten ins Kino gehen und auf einmal steht dieser Rafi bei uns vor der Tür mit seinem Koffer – angeblich geht es ihm nicht so gut", schilderte er die Situation. Rafi trennte sich nämlich kürzlich von seinem Partner Sam. Dass der Bachelor in Paradise-Star nun Unterstützung bei Kate suchte, machte Jakub offenbar rasend: "Das ist ein Skandal – man darf nicht vergessen: Kate hat ihn geküsst und die beiden waren dann gestern im Kino. Und was ist mit mir?"

Der 26-Jährige ertrug es daraufhin offenbar nicht, die Nacht in der gemeinsamen Wohnung zu verbringen. "Ich habe auch gestern wieder bei meiner Mutter geschlafen und tue, was ich für richtig halte, das geht einfach überhaupt nicht", gab er zu und feuerte gegen Kate und Rafi.

Anzeige

Instagram / jakubmerlanjarecki Kate Merlan mit ihrem Kumpel Rafi Rachek

Anzeige

Temptation Island V.I.P., RTL Jakub Jarecki, "Temptation Island V.I.P." 2021

Anzeige

Instagram / katemerlan Kate Merlan und Jakub Merlan-Jarecki im April 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de