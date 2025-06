"Kaputte Menschen": Jakub Jarecki glaubt Kim & Nikola nicht

Zwischen Kim Virginia Hartung (30) und Nikola Glumac (29) herrscht dicke Luft. Ihr Drama tragen die Ex-Verlobten öffentlich aus – wovon sich nicht nur Fans genervt zeigen, sondern auch Reality-TV-Kollege Jakub Jarecki (29). In seiner Instagram-Story macht er jetzt deutlich, dass er nicht viel von den Aktionen der beiden hält und bezeichnet sie als "kaputte Menschen". "Es gibt doch auch irgendwo Grenzen. Klar, ich verstehe das, Presse und so weiter, das gehört dazu, dass man im Gespräch bleibt", erläutert der ehemalige Prominent getrennt-Kandidat, fügt jedoch hinzu: "Freunde wirklich, glaubt kein Wort von dem, was die erzählen. Jeder, der das glaubt, der ist wirklich durch."

Er selbst kenne sich mit der Reality-TV-Welt aus und halte die Reichweite und die Interaktion für "sehr gute und stärkende Faktoren", die er für sein Unternehmen nutzen könne – habe jedoch kein Verständnis für das Verhalten seiner Kollegen. "Nikola ist eigentlich ein ganz lieber Junge, aber ich glaube, der hat mental so viele Probleme, wodurch er sich einfach auf so ein Spiel einlässt, in dem Kim Virginia die ganzen Fäden in der Hand hält und den Jungen wie so eine schlechte Marionette tanzen lässt. Das ist auch brutal", betont Jakub.

Das Kim-Nikola-Drama spielt sich seit wenigen Tagen im Netz ab. Die einstige Bachelor-Teilnehmerin erzählte auf ihrem Social-Media-Profil, eine schreckliche Erfahrung in Verbindung mit körperlicher Gewalt gemacht zu haben und gab gleichzeitig das Ende ihrer Verlobung mit dem 29-Jährigen bekannt. Kurz darauf meldete sich auch Nikola zu Wort und gestand, Fehler gemacht zu haben. Er machte sich auf den Weg zu Kim nach Dubai, weil er um seine Beziehung kämpfen wollte – die Versöhnung blieb allerdings aus. "Ich bin jetzt im Hotel und ich werde die Nacht hier verbringen, weil Kim mir nicht antwortet und ich habe keine Ahnung, was ich machen soll", schilderte der Temptation Island-Star.

Instagram / jakubmerlanjarecki Jakub Jarecki, Realitystar

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, April 2025

