Alles wieder gut zwischen Kate Merlan (35) und Jakub Merlan-Jarecki (26)? Zwischen den ehemaligen Temptation Island V.I.P.-Stars flogen zuletzt ordentlich die Fetzen. Weil der Kicker nach einem Streit in den Malle-Urlaub geflogen war, lieferten sich die frischgebackenen Eheleute eine heftige Schlammschlacht im Netz. Zwischenzeitlich drohte sogar das Liebes-Aus, denn die einstige Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin räumte sogar die sieben Sachen ihres Partners aus der gemeinsamen Wohnung. Nun haben sich Kate und Jakub aber endlich wieder versöhnt!

Via Instagram meldete sich Kate am Mittwochabend bei ihren Fans und berichtete von dem Gespräch der beiden. "Wir haben über acht Stunden zusammengesessen. [...] Es war alles dabei zwischen schreien, weinen, sauer sein", berichtete sie und fügte hinzu, dass die Liebe der beiden trotz aller Streitereien gesiegt hätte. Auch wenn das Ehepaar weiterhin zusammen bleiben und an sich arbeiten möchte, müssten noch viele Dinge zwischen Kate und Jakub geklärt werden.

Auch Jakub meldete sich auf seinem Instagram-Account bei seiner Community. "Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal eine so intensive Nacht wie die letzte hatte", erklärte er und bestätigte, dass sich die beiden nicht trennen werden. Auch seinen bevorstehenden Urlaub hat die TV-Bekanntheit für seine Liebste abgesagt.

Anzeige

Sonstige Kate Merlan und Jakub Jarecki bei ihrer Hochzeit

Anzeige

Instagram / katemerlan Kate Merlan, Reality-TV-Sternchen

Anzeige

Instagram / jakubmerlanjarecki Jakub Merlan-Jarecki im März 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de