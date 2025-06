"Habt keine Fans": Jakub Jarecki wettert gegen Realitystars

Jakub Jarecki (29) hat eine deutliche Botschaft für seine Reality-TV-Kollegen. In seiner Instagram-Story schildert der Fußballer, ihm sei aufgefallen, dass viele Influencer und TV-Gesichter die Worte "meine Fans" benutzen – was ihm wohl sehr missfällt. "Ich sage euch: Ihr habt keine Fans!", stellt er klar und fügt hinzu: "Fans hat jemand, der etwas überdurchschnittlich gut kann, wie zum Beispiel ein Sänger, ein Fußballspieler, ein Schauspieler mit genialen Leistungen, [...] Ihr habt keine Fans, das ist etwas ganz anderes und genau an diesem Punkt fängt der Höhenflug auch schon an."

Seiner Meinung nach werden nur Menschen mit außergewöhnlichen Talenten bewundert, da diese etwas können, was andere nicht können. "Aber zum Beispiel ein Influencer, der Videos hochlädt oder schneidet – ich sage euch ehrlich: Jeder halbwegs begabte Videograf schneidet besser als der größte Influencer der Welt", erklärt Jakub. Darüber hinaus macht der ehemalige Prominent getrennt-Teilnehmer deutlich: "Wenn öffentliche Personen gewisse Dinge aus ihrem Leben teilen, können Menschen dieser Person Sympathien gegenüber entwickeln, weil sie vielleicht ähnliche Lebenseinstellungen haben, das ist auch in Ordnung. Aber kommt runter von eurem Trip, ihr habt keine Fans."

Er selbst sei auch eine Person des öffentlichen Lebens – immerhin war er schon in einigen TV-Formaten zu sehen und teilt Teile seines Privatlebens mit seinen Followern. Jakub bilde sich jedoch nichts darauf ein, wenn er auf der Straße angesprochen und nach Fotos gefragt wird. Dies geschehe nämlich nur, da diese Menschen "den Moment festhalten wollen", um ihn dann mit ihrer Familie oder Freunden teilen zu können. "Es ist, weil ich im TV stattfinde, weil ich dadurch eine Person des öffentlichen Lebens bin, aber ich denke mir jetzt nicht: 'Okay krass, das sind irgendwelche Fans'", betont die Temptation Island V.I.P.-Bekanntheit.

Anzeige Anzeige

Instagram / jakubmerlanjarecki Jakub Jarecki, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / jakubmerlanjarecki Jakub Jarecki, Fußballer

Anzeige Anzeige