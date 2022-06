Erfreuliche Neuigkeiten von Dieter Hallervorden (86)! Seit rund sieben Jahren ist der Komiker bereits mit seiner 34 Jahre jüngeren Freundin Christiane Zander zusammen. Im April meldete sich der Schauspieler dann mit niedlichen Nachrichten bei seinen Fans: Er hat seiner Liebsten einen Antrag gemacht – nachdem die beiden das verflixte siebte Jahr hinter sich gelassen haben. Nun fand die Zeremonie endlich statt: Dieter und seine Christiane sind von nun an Mann und Frau!

Dieter und Christiane haben sich am Freitag in Berlin das Jawort gegeben. Das bestätigte der 86-Jährige in einem Gespräch mit Bunte und fügte hinzu, dass sich die Turteltauben für ihre Trauung einen ganz bestimmten Leitsatz überlegt hätten. "Ich bin gerade in meinem 87. Lebensjahr. Deshalb lautet das Motto in dieser Ehe diesmal: für immer und ewig. Ich werde das also schon einhalten können", plauderte er in dem Interview aus.

Wie sehr er seine frischgebackene Frau liebt, stellte der einstige The Masked Singer-Teilnehmer bereits 2019 unter Beweis – und ließ sich für seine Partnerin tätowieren. "Es ist Christianes Handschrift. Jetzt bin ich offensichtlich vergeben. Wenn ich jemanden liebe, kann ich mich auch ehrlich dazu bekennen und es auch zeigen", erklärte er dem Magazin in einem früheren Interview.

Anzeige

Getty Images Dieter Hallervorden und Christiane Zander im November 2016 in Berlin

Anzeige

Getty Images Dieter Hallervorden und Christiane Zander beim Deutschen Fernsehpreis 2021

Anzeige

Instagram / dieterhallervorden Dieter Hallervorden mit Kuchen zu seinem 85. Geburtstag

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de