Didi Hallervorden war sofort in seine Christiane verliebt

Bei Dieter Hallervorden (88) war es Liebe auf den ersten Blick. Der Schauspieler ist seit 2015 mit der Stuntfrau Christiane Zander zusammen. Im Juni 2022 gaben sich die beiden das Jawort. Das Paar weist einen großen Altersunterschied auf – es trennen sie 31 Jahre. Doch das stört die Turteltauben nicht im Geringsten. Bei Didi und Christiane war es schließlich Liebe auf den ersten Blick.

Im Interview mit der Illustrierten SuperIllu erinnerte sich der 88-Jährige daran zurück, als er seine Frau zum ersten Mal traf. Die beiden begegneten sich in einer Bar in einem Theater, und den Augenblick werde Didi niemals vergessen: "Christiane wirkte auf mich von Anfang an wie ein Magnet." Er wisse auch, was er an seiner Partnerin äußerst schätzt: "Sie ist total ehrlich, bis zur Schmerzgrenze. Das fasziniert mich an ihr."

Trotz ihres Altersunterschieds sind die beiden im Liebesglück. Die Meinung anderer sei ihnen völlig egal. "Was andere darüber denken, interessiert mich eher weniger", betonte Christiane gegenüber SuperIllu. Didi pflichtete seiner Liebsten bei: "Ich gestalte mein Leben nicht, um anderen zu gefallen."

Getty Images Christiane Zander und Dieter Hallervorden im Juli 2016 in Berlin

Getty Images Dieter Hallervorden und Christiane Zander beim Deutschen Fernsehpreis 2021

Wehnert, Matthias Dieter Hallervorden im August 2022

