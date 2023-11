Frau ist 31 Jahre jünger: Wie steht Didi Hallervorden dazu?

Stört Dieter Hallervorden (88) der große Altersunterschied zu seiner Gattin? Seit 2015 geht der Schauspieler mit der einstigen Stuntfrau Christiane durchs Leben. Im Juni des vergangenen Jahres besiegelten sie ihre Liebe mit dem Jawort. Didi scherzte damals, dass er bereits 87 und die Ehe daher für immer und ewig sei. Christiane ist hingegen erst 57 Jahre alt. Wie geht das Paar mit dieser Altersdifferenz um?

"Was andere darüber denken, interessiert mich eher weniger", stellte Christiane in Bezug auf ihren 31 Jahre älteren Ehemann gegenüber SuperIllu klar. Sie hätten sich darüber unterhalten und seien sich einig gewesen, dass sie darin kein Problem sehen. Didi betonte daraufhin: "Ich gestalte mein Leben nicht, um anderen zu gefallen."

An Christiane gehen die Meinungen anderer aber nicht ganz vorbei. Sie spielt mittlerweile in Didis Schlosspark Theater und könne sich nicht von dem Gedanken befreien, dass sie hin und wieder sicherlich auch von besonders kritischen Zuschauern beobachtet werde. "Letztlich ist es mir aber wichtig, was Dieter von meiner Leistung hält", fasst die Darstellerin zusammen.

Getty Images Dieter Hallervorden und seine Frau Christiane in München

Getty Images Dieter Hallervorden und Christiane Zander beim Deutschen Fernsehpreis 2021

Getty Images Kabarettist Dieter Hallervorden mit seiner Frau Christiane

