"Quell der Lebenslust": Das hält Dieter Hallervorden jung!

Sein Geheimnis ist gelüftet! Dieter Hallervorden (88) verblüfft seine Fans immer wieder damit, wie fit er noch ist! Ob auf der großen Bühne oder aber bei sportlichen Einheiten – der Schauspieler wird scheinbar nie müde. Nicht nur gesundheitlich scheint der Kabarettist aktuell wunschlos glücklich zu sein. Seit 2015 geht er nun schon mit seiner Ehefrau Christiane Zander durchs Leben. Der Altersunterschied von 31 Jahren macht den beiden dabei rein gar nichts aus. Dieter verrät nun, was ihn so jung hält!

Im Interview mit Gala lässt der 88-Jährige die Katze aus dem Sack. "Ich glaube, dass ich durch diese Frau länger leben werde, als es ursprünglich vorgesehen war", stellt der Synchronsprecher klar. Christiane kümmere sich gut um ihn und sei für ihn "ein Quell der Lebenslust". Das sei aber nicht Dieters einziges Geheimnis. Unabdingbar sei für ihn auch eine Stunde Sport vor dem Frühstück.

Dieter und seine Christiane haben auch noch so einige gemeinsame Pläne für die Zukunft. "Die Welt ist noch so groß, es gibt noch so vieles zu entdecken. Ich träume von einer Reise nach Neuseeland mit meiner Frau", berichtet der Theaterschauspieler.

Getty Images Dieter Hallervorden und Christiane Zander im Februar 2024

Getty Images Christiane Zander und Dieter Hallervorden

Getty Images Dieter Hallervorden, 2018

