Anne Wünsche (30) ist überwältigt. Die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin wird bald zum dritten Mal Mutter, denn sie befindet sich bereits in der 37. Woche. Die Influencerin hält ihre Follower schon von Anfang an immer up to date und gewährt einige Einblicke in ihre Schwangerschaft und ihr Leben als Mama. Anne teilte nun auch ihre emotionalen Gedanken, die ihr wegen der anstehenden Geburt im Kopf herumschwirren.

Auf Instagram veröffentlichte die Beauty ein Bild, auf dem sie ihren Schwangerschaftsbauch gekonnt in Szene setzt und einen Strampler ins Bild hält. "Wahnsinn …bald wird er diesen Strampler tragen", kommentierte die Laiendarstellerin ihren Beitrag und schilderte ihre Gefühlslage genauer: "Unbeschreiblich, was für Emotionen einem kurz vor der Geburt noch mal hochkommen. Ich heule, lache, zweifle, lache wieder, heule noch mal und bin danach wieder happy." Außerdem sei die Mutter schon ganz ungeduldig, denn sie könne die Geburt ihres Sohnes Sávio kaum noch abwarten.

Vor wenigen Tagen teilte sie ihren Fans in ihrer Story auch einen ganz privaten Moment mit. Denn sie konnte ihren Sohn schon sehr gut durch Abtasten spüren, wie sie überwältigt verriet: "Leute, ich habe seinen Kopf gespürt." Die Haare habe sie allerdings wegen der Fruchtblase noch nicht erfühlt.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im Mai 2022

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im März 2022

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

