Sie kann es noch nicht begreifen. Kommende Woche startet die neue Staffel Princess Charming. Dieses Jahr wird Hanna Sökeland die Princess sein, die sich unter den 19 Single-Ladys eine Mrs. Right heraussuchen darf. Sich selbst im Fernsehen zu sehen und Aufmerksamkeit zu erhalten, wird für die Beauty sicherlich eine spannende Phase sein – aber darüber macht sich Hanna momentan noch keine Gedanken.

In einem exklusiven Interview mit Promiflash gab Hanna preis, dass sie aktuell sehr viel um die Ohren hat. "Ich habe momentan viel zu tun, weil ich noch meinen Job mache in Vollzeit – und dann noch die Sachen, die durch 'Princess Charming' dazukommen", erklärte sie. Daher habe sie sich bisher auch kaum Gedanken zu der kommenden Zeit gemacht. "Ich muss auch sagen, ich habe noch nicht so richtig realisiert, dass ich die Princess bin. Ich glaube, das kommt jetzt dann erst mit der Ausstrahlung", fügte die Hannoveranerin hinzu.

Allerdings habe Hanna keine Bedenken, in die Fußstapfen der letzten Princess Irina zu treten. "Die Produktion hat mich aus bestimmten Gründen ausgewählt – und ich vertraue den Menschen da", versicherte sie. Außerdem sei sie von vorneherein mit ihrer Leistung zufrieden, auch wenn sie sich noch nicht im TV gesehen hat: "Ich weiß, dass ich mein Bestes gegeben habe und versucht habe, so authentisch wie möglich zu sein."

RTL Hanna, die neue "Princess Charming"

Getty Images Irina Schlauch beim Deutschen Fernsehpreis 2021

RTL Hanna, neues Gesicht der zweiten "Princess Charming"-Staffel

