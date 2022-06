Machen die Bachelorette-Boys den Bachelor-Girls in Sachen Eifersucht Konkurrenz? In der vergangenen Staffel von "Der Bachelor" machte vor allem Jana-Maria Herz (30) mit ihrer enormen Eifersucht auf sich aufmerksam und erinnerte viele Zuschauer damit an ihre Vorgängerin Michelle Gwozdz (28), die direkt zu Beginn total von Niko Griesert (31) angetan war. Die Kandidaten im Bachelorette-Pendant sind in der Regel eher Kumpel als Konkurrenten. Aber wie eifersüchtig sind die diesjährigen Herren? Promiflash hat ein paar von ihnen befragt.

Tim Dinius betonte vor der Sendung, dass das Format mittlerweile gut bekannt ist und somit jeder Mann weiß, auf was er sich einlässt. "Wer da ein eifersüchtiger Typ ist, der ist in der falschen Show", findet der DJ aus der Nähe von Freiburg im Breisgau. Sein zukünftiger Konkurrent und SixxPaxx-Stripper Bastian Corten (36) ist ganz ähnlicher Meinung. Er weiß: "Eifersucht ist immer ein Zeichen von Unsicherheit und in meinen Augen zerstört Eifersucht jede Beziehung." Deswegen geht der Unternehmer den Konkurrenzkampf locker an. "Ich bin das genaue Gegenteil von eifersüchtig. Ich glaube sogar, dass ich noch nie in meinem Leben so richtig eifersüchtig war", plauderte er im Promiflash-Interview aus.

Dass auch andere Männer um die Rosendame kämpfen, ist dem Berliner aber selbstverständlich klar. "Ich weiß, dass sie bestimmt auch dem einen oder anderen Mann näher kommen wird. Das ist aber völlig okay für mich. Sie muss ja rausfinden, wer ihr Traummann wird", erklärte Basti.

