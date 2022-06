Ist Mohamed Aidi (36) im Kussgame ganz fix unterwegs? Der ehemalige Are You The One?-Teilnehmer hat weder im TV noch im "echten" Leben seine Traumfrau finden können. Jetzt wagt er erneut ein Flirtabenteuer vor laufender Kamera – er ist nämlich einer der 20 Männer bei Die Bachelorette. Während ein erster Kuss in manchen Staffeln dort lange auf sich warten ließ, ging teilweise auch schon alles ganz schnell. Wie steht Mo zum Thema Knutschen? Ist das schon beim ersten Date drin?

"Küssen ist etwas sehr Wichtiges und gehört auf jeden Fall dazu. Wenn der Vibe passt und man einfach Lust drauf hat – warum nicht?", hielt der Fitnesstrainer aus München im Gespräch mit Promiflash fest. Sollte die Chemie zwischen Mo und Rosendame Sharon Battiste (30) also stimmen, könnte es sein, dass die Fans nicht lange auf erste Annäherungsversuche warten müssen.

Aber gibt es auch etwas, womit die Bachelorette bei dem 36-Jährigen direkt durchfallen könnte? Mo habe keine besonderen Anforderungen und Erwartungen an eine zukünftige Partnerin. "Ich bin alt genug, um zu sagen, was ich will und was ich suche. Entweder sie ist der Typ Frau, den ich suche, oder nicht", gab er zu verstehen.

