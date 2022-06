Bereiten sich die Jungs auf einen knallharten Kampf um Sharon Battistes (30) Herz vor? In der kommenden Woche geht es endlich richtig los: Die erste Folge der neuen Bachelorette-Staffel wird im Free-TV ausgestrahlt. Das bedeutet auch: 20 Singlemänner stürzen sich auf die Rosenverteilerin, um sie von sich zu überzeugen. Aber wie kommen die Jungs mit Konkurrenz klar? Im Gespräch mit Promiflash gaben sich ein paar von ihnen ziemlich entspannt...

SixxPaxx-Star Bastian Corten (36) ist zwar bewusst, dass er nicht als Einziger von der Bachelorette begeistert sein könnte – trotzdem hat er keine Angst vor der Konkurrenz. "Ich sehe es nicht so richtig als 'Konkurrenzkampf', wenn es um die Liebe geht. Die Chemie muss einfach stimmen und dann passiert der Rest von selbst", erklärte er. Er hat eine klare Devise: "Entweder bin ich der Richtige für sie oder es ist einer der anderen Jungs." Auch Tim Dinius hofft, dass er nicht hart kämpfen muss, sondern einfach als Typ punkten kann. "Ich möchte mit meiner natürlichen und lockeren Art überzeugen. Ich hoffe, dass ich die Chance bekomme, zu zeigen, dass ich anders bin, als man auf den ersten Blick denkt", hielt er im Promiflash-Interview fest.

Are You The One?-Star Mohamed Aidi (36) macht sich ebenfalls keinen Druck. "Ich bin generell ein entspannter Typ, wenn es um Konkurrenz geht", meinte er. Am Ende habe sicher jeder Mann etwas Besonderes zu bieten – entscheiden könne aber nur Sharon allein.

Alle Infos zu "Die Bachelorette" auf RTL+.

RTL/ René Lohse Bachelorette-Kandidat 2022: Bastian Corten

RTL/ René Lohse Tim Dinius, Kandidat bei "Die Bachelorette"

RTL/ René Lohse Mo, Bachelorette-Teilnehmer

