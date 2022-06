Novalanalove (31) lässt ihre Fans an ihrer Schwangerschaft teilhaben! Die Influencerin, die mit bürgerlichem Namen Farina Opoku heißt, verkündete vor wenigen Monaten, dass sie und ihr Mann Pouya Yari zum allerersten Mal Eltern werden. Seither teilt sie im Netz immer wieder Schwangerschaftsupdates und Ultraschallaufnahmen von ihrer Tochter. Inzwischen ist sie schon im achten Monat und zeigt regelmäßig ihren stetig wachsenden Babybauch. Jetzt postete Farina ein weiteres Urlaubsfoto, auf dem ihre kurvige Silhouette perfekt zur Geltung kommt!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die werdende Mama nun einen neuen Schnappschuss aus ihrem Ibiza-Urlaub: Darauf posiert die Beauty in einem schwarzen Bandeau-Oberteil und einem passendem Höschen vor einem weißen Vorhang. Mit dem seitlich aufgenommenen Foto gewährt Farina ihren Followern einen schönen Blick auf ihren Kurven. Zu dem Bild von sich und dem in Szene gesetzten Babybauch schrieb sie: "Hier wachsen wir." Dazu ergänzte die Bloggerin ihren Kommentar mit einem schwarzen Herz-Emoji.

Im Hinblick auf die bald anstehende Geburt hat Farina ihren Abonnenten auch schon ein Update zum Namen der Kleinen gegeben. In den sozialen Medien teilte sie mit, dass sie sich mit ihrem Mann schon auf einen Namen geeinigt hat. Leicht sei diese Entscheidung aber nicht gewesen. "Letztendlich war es superschwer, einen Namen zu finden, der meinem Mann gefällt. Der hatte an allem was auszusetzen", plauderte sie aus. Auf welchen Babynamen sie sich letztendlich geeinigt haben, verriet sie allerdings noch nicht.

Instagram / jeezygram Pouya Yari und Farina Opoku

Instagram / novalanalove Influencerin Novalanalove

Instagram / novalanalove Novalanalove, Influencerin

