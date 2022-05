Wie fühlt sich Novalanalove (31) in Hinblick auf die Entbindung? Vor wenigen Monaten gab die Influencerin bekannt, dass sie gemeinsam mit ihrem Mann Pouya Yari alias DJ Jeezy ihr erstes Kind erwartet. Mittlerweile hat sie auch schon einen kugelrunden Babybauch – bis sie ihre kleine Tochter in den Armen halten kann, ist es auch nicht mehr allzu lange hin: Farina, wie die Bloggerin mit bürgerlichem Namen heißt, ist bereits im letzten Trimester ihrer Schwangerschaft. Hat sie Bammel vor der Geburt?

Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde verriet die 31-Jährige: "Das ist ein ganz, ganz komisches Gefühl, denn man weiß ja gar nicht, wovor man Angst hat. Die Vorstellung macht mir Angst." Einerseits frage sie sich, ob alles gut gehen werde – andererseits wolle sie aber auch nicht vom Schlimmsten ausgehen. Sie möchte einfach alles auf sich zukommen lassen. "Manchmal ist es vielleicht auch einfach besser, wenn man nicht perfekt vorbereitet ist und nicht genaue Details weiß", fügte die Kölnerin hinzu.

Auch was die weiteren möglichen körperlichen Veränderungen anbelangt, bleibt Farina gelassen. "Natürlich ist man schon gespannt, was einen erwartet und wie es wird, aber es wird nichts passieren, was das Leben weniger lebenswert macht – ganz im Gegenteil", gab die Unternehmerin preis.

Instagram / novalanalove Novalanalove auf dem Coachella-Festival im April 2022

Instagram / novalanalove Novalanalove im Mai 2022

Instagram / novalanalove Novalanalove auf dem Coachella 2022

