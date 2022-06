Justin Biebers (28) Fans können aufatmen! Am Freitag sorgte der Musiker für einen Riesenschock bei seiner Community. In einem herzergreifenden Video sprach er ganz offen darüber, dass er an dem Ramsay-Hunt-Syndrom leidet – einer Virusinfektion, durch die seine rechte Gesichtshälfte gelähmt ist. In dem Clip schien der Sänger ziemlich beunruhigt zu sein – und seine Follower machten sich natürlich große Sorgen. Doch mittlerweile geht es Justin zum Glück schon ein wenig besser...

In seiner Instagram-Story meldete sich der 28-Jährige jetzt mit einem Gesundheitsupdate zu Wort. "Mit jedem Tag geht es mir besser", gab Justin preis. Die Situation scheint ihm schwer zu schaffen zu machen, doch in diesen schweren Tagen gebe ihm vor allem eins viel Kraft – sein Glauben. "Ich weiß, dass dieser Sturm vorübergehen wird, doch in der Zwischenzeit ist Jesus bei mir", notierte der US-Amerikaner abschließend.

Am Samstag hatte der "I Feel Funny"-Interpret zuletzt durchblicken lassen, wie sehr er unter der Situation leidet. "Es wird immer schwieriger zu essen, was extrem frustrierend ist", meinte Justin und bat seine Fangemeinde dabei zusätzlich um Unterstützung: "Bitte betet für mich."

Getty Images Justin Bieber bei den 64. Grammy Awards

Instagram / justinbieber Justin Bieber im Juni, 2021

Instagram / justinbieber Justin Bieber, Sänger

