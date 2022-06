Justin Bieber (28) fällt durch seine Krankheit sogar das Essen schwer! Besonders in den vergangenen Monaten hatte Justin Bieber aufgrund seines Gesundheitszustandes für Besorgnis gesorgt. Jetzt richtete er sich im Netz an seine Follower und erzählte, dass er an dem Ramsay-Hunt-Syndrom leidet. Das ist eine Folge des Windpockenvirus, durch das auch seine rechte Gesichtshälfte gelähmt ist. Doch das ist nicht das Einzige, was die Krankheit mit sich bringt: Auch das Essen fällt ihm zunehmend schwerer.

In seiner Instagram-Story richtet sich der Kanadier an seine Fans und erklärt, dass nicht nur ein Teil seines Gesichts durch die Folgen der Krankheit eingeschränkt ist. Auch die Zuführung von Nahrung fällt dem 28-Jährigen dadurch immer schwerer: "Es wird immer schwieriger zu essen, was extrem frustrierend ist. Bitte betet für mich", gesteht er offen.

Erst in den vergangenen Tagen sagte der "Baby"-Sänger überraschend seine anstehende "Justice World Tour" ab – aufgrund seines Gesundheitszustandes. Wie schlecht es um ihn steht, zeigte er in seinem neusten Social-Media-Video, in dem man deutlich die Lähmungen in seinem Gesicht erkennen kann.

Justin Bieber, März 2022

Justin Bieber, Sänger

Justin Bieber im Juni, 2021

