Chryssanthi Kavazi (33) weiht ihre Fans in ihr Abnehmgeheimnis ein! Gemeinsam mit ihrem Mann Tom Beck (44) bekam die GZSZ-Darstellerin im November 2019 ihr erstes Kind. Wie bei allen Müttern hat die Schwangerschaft Spuren am Körper der Schauspielerin hinterlassen – sie hat insgesamt 30 Kilo zugenommen. Inzwischen ist von ihren Baby-Pfunden aber nichts mehr zu sehen! Wie hat Chryssanthi das bloß geschafft?

Diese Frage beantwortete der Serien-Star jetzt im Rahmen eines Q&A auf Instagram: "Ich habe erst so eine Stoffwechselkur gemacht, die echt hart war, weil ich es über eine längere Zeit gemacht habe und es war auch am Ende nicht so gesund, so lange keine Kohlehydrate zu essen", verriet die Mama. Weiter offenbarte Chryssanthi: "Und dann habe ich aber – und das ist so mein Gamechanger – [...] eine Darmsanierung gemacht. Da habe ich dann natürlich auch noch mal ein bisschen abgenommen." Wobei hier ihre Hauptintention gewesen sei, ihren Darm wieder in Schwung zu bringen.

Doch zum Thema After-Baby-Body hatte Chryssanthi noch mehr zu sagen: "Bitte macht euch keinen Stress! Der Körper braucht seine Zeit, um die Kilos wieder runterzubekommen. [...] Das, was man hier immer auf Instagram sieht, ist nicht unbedingt die Realität", stellte sie klar. "Jeder Körper ist da anders und man muss sich einfach ein bisschen Zeit nehmen und durch Ernährung und Sport kann man da peu à peu seine Kilos runterbekommen."

Auch die 33-Jährige habe sich damit nicht gehetzt: "Der Kleine ist jetzt zweieinhalb Jahre alt und ich bin jetzt erst bei dem Gewicht wie vorher – noch nicht mal, ich habe immer noch zwei Kilo mehr drauf. Aber was solls?" Was sagt ihr zu Chryssanthis Einstellung zu dem Thema? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Chryssanthi Kavazi während ihrer Schwangerschaft 2019

Chryssanthi Kavazi, Schauspielerin

Chryssanthi Kavazi in Barcelona

Chryssanthi Kavazi mit ihrem Sohn

