Chryssanthi Kavazi stresst sich nicht mit After-Baby-Body

Chryssanthi Kavazi (35) begrüßte im April ihr zweites Kind auf der Welt. Durch ihre Ringelröteln-Erkrankung ging es der Schauspielerin lange nach der Geburt schlecht – viel Zeit für Sport blieb also nicht. Im Interview mit Bunte erklärt Chryssanthi, dass ihr das jedoch nichts ausmache: "Bei unserem Sohn habe ich mir viele Gedanken um meine Figur gemacht. Ich war frustriert, dass ich nicht so schnell abgenommen habe wie andere. Doch ich habe gelernt, zu akzeptieren, dass jeder Körper anders ist und die vorgelebte Welt auf Social Media nicht der Realität entspricht."

Chryssanthi kennt ihren Körper. Daher gibt die GZSZ-Bekanntheit ihm auch genügend Zeit, sich zu regenerieren. "Ich neige nun mal dazu, in einer Schwangerschaft viel zuzunehmen, und das ist in Ordnung. Ich setze mich nicht mehr unter Druck, sondern bin stolz darauf, was mein Körper alles geleistet hat", erklärt die zweifache Mama.

Chryssanthi verriet auch, dass sich nicht nur ihr Körper durch die Schwangerschaft verändert habe. Die Frau von Tom Beck (46) hätte unter anderem auch gelernt, besser mit Stress umzugehen: "Früher fand ich den Spruch 'Ein Kind ist kein Kind' bescheuert, aber im Nachhinein stimmt es. Zwei Kinder halten dich immer auf Trab und nehmen dich komplett ein." Als Mama sei sie nun aber auch verletzlicher und mit den Gedanken immer bei ihrem Nachwuchs.

Instagram / chriss_cross Chryssanthi Kavazi und ihre kleine Tochter im August 2024

Instagram / chriss_cross Chryssanthi Kavazi, Schauspielerin

