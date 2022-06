Er hält es nicht mehr aus. Abdu sah beim vergangenen Temptation Island-Lagerfeuer, wie seine Freundin Jessi dem Verführer Mellown emotional näherkam. Daraufhin wollte der Tätowierer die Show direkt abbrechen. Lola (26) konnte ihn allerdings noch mal überreden, eine Nacht darüber zu schlafen. In dieser Nacht machte sich der Reality-TV-Darsteller offenbar sehr viele Gedanken, denn: Abdu hat nun doch den Treuetest vorzeitig beendet.

Bis kurz zuvor ahnte Jessi den Abbruch ihres Freundes nicht. "Ich habe Angst, Abdu verletzt haben zu können und ich habe Angst, verletzt zu werden", lauteten ihre Worte kurz vor dem Wiedersehen. Die herzliche Begrüßung des Paares sprach jedoch Bände. "Ich konnte es nicht mehr genießen im Endeffekt, ich brauche sie an meiner Seite und ich musste sie sehen", begründet Abdu mit zittriger Stimme seine Entscheidung. Obwohl beide Bilder lieferten, die sie gegenseitig verletzten, führte ihr reflektiertes Gespräch zu einem freudigen Resultat: Versöhnung.

"Ich habe gemerkt, wie krass ich dich liebe und ich eigentlich jeden Moment mit dir verbringen möchte", gestand er Jessi seine Gefühle. Noch wenige Folgen zuvor äußerte die Blondine Zweifel an der Beziehung. Auf Lolas Frage, ob sie in Abdu ihren Mann fürs Leben sehe, antwortete sie nun hingegen selbstbewusst: "Ich bin mir sicher. Ich bereue es nur, dass ich überhaupt an dir gezweifelt habe."

RTL+ Abdu Karakuyu und Nikola Glumac beim "Temptation Island"-Lagerfeuer

Temptation Island, RTL+ Abdu Karakuyu und Jessi Accit bei der "Temptation Island"-Aussprache

Temptation Island, RTL+ Abdu Karakuyu und Jessi Accit bei der "Temptation Island"-Aussprache

