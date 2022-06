Wird es ihm nun doch zu viel? Die vergangene Folge von Temptation Island hatte es in sich. Die Kandidatin Michelle erfuhr endlich von den Taten ihres Partners Marc-Robin: Er ging ihr nämlich mit der Verführerin Laura fremd. Daraufhin brach sie das TV-Experiment ab und machte mit dem Karlsruher Schluss. Doch nicht nur dieses Paar macht eine schwere Zeit in dem Format durch: So auch Jessi und Abdu – Letzterer überlegt auch, den Treuetest vorzeitig zu beenden...

Der Nachwuchsmusiker erlaubte sich zu Beginn der Show einen großen Fauxpas. Abdu verbrachte jede Menge Zeit mit der Verführerin Kim Virginia – als sie dann beide ziemlich betrunken waren, kam es zum Kuss. Auch wenn Kim diesen initiiert hatte, war Jessi ziemlich verletzt und begann sich den männlichen Singles zu öffnen. "Ich habe sie vermisst und sehe, wie sie einem anderen Mann wegen mir emotional näherkommt. Ich habe mir zu dem Zeitpunkt einfach gedacht, 'Das ist es mir nicht wert, meine Beziehung kaputtzumachen'", erklärte Abdu seine Gedanken gegenüber Promiflash.

Er bekam Bilder von Jessi zu sehen, in denen sie private Gespräche mit Mellown führt und sich Nähe von ihm wünscht. Zu dem Zeitpunkt war Abdu jedoch nicht bewusst, dass diese Situationen eine Reaktion auf seine Handlungen waren. Ob er tatsächlich abbricht, wird in den kommenden Folgen zu sehen sein.

RTL Jessi Accit bei "Temptation Island"

RTL+ Abdu Karakuyu und Nikola Glumac beim "Temptation Island"-Lagerfeuer

RTL / Frank J. Fastner Jessi Accit und Abdu Karakuyu, "Temptation Island"-Kandidaten 2022

