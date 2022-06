Hat Bachelorette Sharon Battiste (30) keine Lust auf bekannte TV-Gesichter? Heute Abend lief endlich die Auftaktfolge der beliebten Kuppelshow im Fernsehen. Dieses Mal begibt sich die schöne Schauspielerin auf die Suche nach ihrem Mr. Right. Tatsächlich waren in der Kennenlernrunde auch schon einige dabei, die der Deutsch-Jamaikanerin zu gefallen scheinen! Doch drei Männer hat Sharon direkt aussortiert – und zwei davon hat man zuvor schon einmal im TV gesehen...

In der ersten Nacht der Rosen machte das Model Tabula rasa und schickte Patrick Niebauer, Dennis Felber (23) und Mohamed Aidi (36) aka Mo nach Hause! Dennis kennen Flirtshow-Fans bereits sehr gut durch seine Love Island-Staffel. Auch Mo ist dank Are You The One? kein Unbekannter. Ob die zwei wohl keine Rose von Sharon bekommen haben, weil sie das Gefühl hatte, die Jungs wollten bei der Bachelorette nur ihre Karriere fördern? Selbst wenn, sprach sie es bei ihrer Abfuhr nicht an. Stattdessen erklärte sie nur: "Von den anderen Boys würde ich mich gerne verabschieden, wenn ich denn darf."

In Dennis' Fall ist es ebenfalls möglich, dass er der 30-Jährigen einfach zu jung war. Immerhin wollte Sharon bei ihrem ersten Aufeinandertreffen gar nicht glauben, dass er damals erst 22 war. Auch der Lockenkopf betonte: "Eigentlich wollte ich das gar nicht am Anfang sagen, weil dann: 'Ciao, Kakao!'" Hinterher war auch deutlich zu sehen, dass die Bachelorette daran zu knabbern hatte. Was glaubt ihr: Weswegen hat sie den Fitnesscoach in die Wüste geschickt? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Alle Infos zu "Die Bachelorette" auf RTL+.

RTL Die Bachelorette-Kandidaten bei der ersten Nach der Rosen

RTL Sharon Battiste bei "Die Bachelorette" 2022

RTL Dennis Felber und Sharon Battiste bei "Die Bachelorette"

