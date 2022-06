Ob dieser Move von Max Wilschrey (26) so schlau war? In der heutigen Auftaktshow hat Bachelorette Sharon Battiste (30) endlich ihre 20 Liebesanwärter kennengelernt. In dieser Masse an Männern kann es ganz schön schwer sein, der Rosenverteilerin im Gedächtnis zu bleiben – deshalb entschied Kandidat Max sich für diese Gedächtnisstütze: Der Profifußballer trug ein Shirt mit der Aufschrift "Waiting For a Girl Like You", also "Ich habe auf ein Mädchen wie dich gewartet". Was der Kölner wohl ganz süß fand, fanden die Bachelorette-Zuschauer einfach nur peinlich.

Auf Twitter amüsierten sich bereits zahlreiche Fans über Max' Shirt: "Er hat einen lustigen Spruch auf dem T-Shirt? Wer ist er? Elton?", witzelte ein User. "Können wir ein Foto von ihm in diesem Shirt im Wörterbuch neben 'cringe' abdrucken bitte?", stichelte eine andere Zuschauerin. Viele zweifelten außerdem an, dass Sharon die Geste gefallen würde...

Aber falsch gedacht! Offenbar hat Max der Schauspielerin mit seiner Aktion und seiner süßen Art imponiert, denn: Er bekam die allererste Schnittblume von Sharon – noch vor der ersten Nacht der Rosen! "Die geht an einen Mann, mit dem ich echt viel gelacht habe, begründete die 30-Jährige ihre Wahl.

