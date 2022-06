Wurden die Hoffnungen von Zendaya (25) und Tom Hollands (26) Fans etwa erhört? Nachdem es schon länger Liebesgerüchte um die beiden Spider-Man-Stars gegeben hatte, bestätigten sie ihre Beziehung vergangenes Jahr tatsächlich mit einem Kuss auf dem roten Teppich. Seitdem freut ihre Community sich riesig über jedes Update, jedes Pärchenbild und jede öffentliche Liebeserklärung. Wie bei den meisten Promi-Pärchen warten auch Tom und Zendayas Fans ungeduldig auf eine Verlobung oder Schwangerschaft – laut einem wilden Gerücht im Netz ist eines davon jetzt eingetroffen!

Auf TikTok trendete nun ein brisantes Video: Der Clip zeigt vermeintlich einen Post aus Zendayas Instagram-Kanal, in dem sie überglücklich verkündet, ein Baby mit Tom zu bekommen – Ultraschallaufnahmen inklusive! Als die ersten Fans das TikTok entdeckten, rasteten sie völlig aus und teilten es tausendfach, sodass es sogar in den Top-Trends der Plattform gelandet ist. Inzwischen kursiert das Video auch auf anderen Social-Media-Seiten wie Twitter. "Ich flippe aus! Tom und Zendaya bekommen ein Baby? Ich bin so glücklich", schrieb einer von vielen Usern.

Doch schaut man sich Zendayas echte Social-Media-Profile an, lässt sich die Aktion ziemlich schnell als Fake enttarnen: Dort gibt es keine Spur von der angeblichen Schwangerschaft. Da hat sich wohl jemand nur einen Spaß erlaubt – und das wäre auch nicht das erste Mal! Gegen eine Schwangerschaft spricht auch, dass die Schauspielerin noch nicht bereit für Kinder ist. Das behauptete zumindest ein Insider vor ein paar Monaten gegenüber HollywoodLife: "Sie will sich erst mal auf ihre Karriere konzentrieren."

Instagram / zendaya Tom Holland und Zendaya, Schauspielerin

Getty Images Tom Holland und Zendaya, Dezember 2021

Getty Images Tom Holland und Zendaya im Juni 2019

