Die zwei sind über beide Ohren verliebt! Seit Sommer letzten Jahres gelten Zandaya (25) und Tom Holland (26) als das absolute Traumpaar Hollywoods: Aus der jahrelangen Freundschaft der beiden Schauspieler wurde Liebe – und die zeigen sie zur Freude ihrer Fans auch gerne öffentlich! Sie turteln auf dem roten Teppich oder schwärmen in Interviews übereinander. Auch zu Toms Geburtstag teilte Zendaya jetzt einen süßen Post.

Aug Instagram teilte die Euphoria-Darstellerin ein schwarz-weißes Pärchenfoto mit ihrem Schatz: Darauf umarmt Tom sie von hinten und blickt schelmisch in die Kamera, während Zendaya glücklich zur Seite guckt. Und das Foto spiegelt ihre allgemeinen Gefühle für ihren Freund wohl gut wider! "Den glücklichsten Geburtstag an den, der mich am glücklichsten macht", schrieb die 25-Jährige mit einem Herz zu dem Gratulations-Post.

Doch nicht für die ausgelösten Glücksmomente schätzt Zendaya ihren Tom. Zuletzt hatte sie erzählt, wie dankbar sie für seine Unterstützung und Liebe sei. Im stressigen Job des Schauspielers sei es toll, in jemandem Auszeit davon zu finden: "Das ist kein leichter Job, deshalb ist es gut, wenn man das hat, um sich ab und zu davon zu befreien."

