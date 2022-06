So hatte Anne Wünsche (30) sich ihre Geburt eigentlich nicht vorgestellt! Die Influencerin erwartet aktuell ihr drittes Kind – es wird der erste gemeinsame Nachwuchs mit ihrem Freund Karim. Die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin freut sich bereits riesig darauf, ihren Sohn Sávio kennenzulernen. Allzu lange dürfte es auch nicht mehr dauern: Die Mami befindet sich inzwischen in der 37. Schwangerschaftswoche und fühlt sich bereit. Doch während des Endspurts wurde Anne jetzt ein mächtiger Dämpfer verpasst: Die Entbindung wird nicht so ablaufen, wie sie es sich gewünscht hatte...

"Traum geplatzt, mein drittes Kind nicht im Krankenhaus, sondern im Geburtshaus oder zu Hause zu gebären. Hätte gern die Erfahrung gemacht", berichtete sie ihren Followern ganz geknickt in ihrer Instagram-Story. "Mein Thrombozytwert ist viel zu niedrig beziehungsweise noch weiter gesunken, weshalb ich im Krankenhaus entbinden muss." Zur Erklärung: Sehr niedrige Thrombozytenzahlen können dazu führen, dass es während oder nach der Geburt zu stärkeren Blutungen kommt. Deshalb muss in diesem Fall zur Not immer ein Arzt in der Nähe sein – was im Geburtshaus nicht der Fall wäre.

Anne scheint wirklich ziemlich enttäuscht zu sein! Schmollend berichtete die 30-Jährige: "Heute Morgen hatte ich mich noch gefreut: 'Supi, der Zeitraum ist erreicht!' Aber jetzt: puff! Ich finde es echt blöd." Abschließend betonte die Schwangere ironisch: "Irgendwie läuft hier komplett alles anders als geplant. Danke, Sávio – ist halt ein Junge, ne?"

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Webstar

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche während ihrer Schwangerschaft

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de