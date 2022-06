Zendaya Coleman (25) spricht Klartext! In den vergangenen Tagen ist ein Video auf zahlreichen Plattformen viral gegangen, das ihre Fans in helle Aufregung versetzt hat: In dem Clip bestätigte die Schauspielerin vermeintlich, dass sie schwanger ist – und ein Baby von ihrem Spider-man-Kollegen und Freund Tom Holland (26) erwartet. Ziemlich viele Indizien sprachen bereits dafür, dass das Video ein Fake ist. Jetzt bezog Zendaya Stellung: Ist sie schwanger oder nicht?

Mit diesem Statement hatten ihre Fans wohl nicht gerechnet! Eigentlich spricht die Beauty nur selten über ihr Privatleben – und äußert sich nie zu Gerüchten. Doch in ihrer Instagram-Story ärgerte Zendaya sich nun: "Seht ihr, deshalb halte ich mich fern von Twitter... Dort wird sich jede Woche aufs Neue was ausgedacht." Hier klärt Toms Freundin indirekt auf: Die Gerüchte sind nicht wahr!

Doch grundsätzlich scheint das Paar schon über gemeinsame Kinder nachgedacht zu haben! Immerhin betonte Tom im vergangenen Dezember gegenüber People: "Ich habe mich die letzten sechs Jahre auf meine Karriere fokussiert. Ich möchte eine Pause einlegen und eine Familie gründen und generell herausfinden, was ich außerhalb der Schauspielerei machen möchte." Weiter erklärte der Hottie: "Ich liebe Kinder. Ich kann es kaum erwarten, Vater zu sein." Glaubt ihr, bis dahin wird es noch lange dauern? Stimmt ab!

Getty Images Zendaya und Tom Holland

Getty Images Zendaya bei einem "Euphoria"-Event

Getty Images Tom Holland und Zendaya im Juni 2019

