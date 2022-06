Maya Vander muss erneut einen schweren Verlust verkraften. Die Selling Sunset-Darstellerin hat bereits zwei Kinder – eine Tochter namens Elle und einen Sohn namens Aiden. Doch ihr Partner David Miller und sie wünschen sich schon seit Längerem weiteren Nachwuchs: Im vergangenen Dezember sollte dem Paar dieser Wunsch eigentlich erfüllt werden. Doch in der 38. Schwangerschaftswoche erlitt die Reality-TV-Bekanntheit eine Stillgeburt. Jetzt machte Maya die traurigen Neuigkeiten publik: Sie war wieder schwanger – und hatte eine Fehlgeburt.

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die 40-Jährige nun ein Statement für ihre Fans. "Letzte Woche war es sechs Monate her, dass ich Mason in der 38. Woche verloren habe", notierte sie. Außerdem habe Maya in der vergangenen Woche herausgefunden, dass sie wieder schwanger sei – und zwar in der neunten Woche. "Das Baby hatte keinen Herzschlag. Das Leben ist verrückt", schrieb die US-Amerikanerin.

Trotzdem wolle Maya ihren Kinderwunsch aber noch nicht aufgeben – und weiterhin darauf hoffen, dass sie eines Tages ein weiteres Baby in den Armen halten kann. Abschließend richtete sie in ihrer Story noch ein paar Worte an die Frauen, die mit ähnlichen Problemen zu kämpfen haben: "Ich sende dicke Umarmungen und Liebe an all jene Frauen, die Fehlgeburten und Fruchtbarkeitsprobleme haben."

Instagram / themayavander Maya Vander und ihre beiden Kinder im März 2022 in Miami

Instagram / themayavander Maya Vander und ihr Mann im Juli 2021

Instagram / themayavander Maya Vander mit ihrem Mann David und ihren beiden Kindern im November 2020

